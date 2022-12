Visite scolaire guidée gratuite de l’exposition Formes Vivantes à multiples voix Sèvres – Manufacture et Musée Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Visite scolaire guidée gratuite de l'exposition Formes Vivantes à multiples voix 19 et 20 janvier 2023 Sèvres – Manufacture et Musée

Inscription par mail à visite@sevresciteceramique.fr

En lien avec les Nuits de la lecture, participez avec votre classe à une visite guidée originale au Musée national de céramique de Sèvres handicap moteur mi Sèvres – Manufacture et Musée 2 place de la Manufacture 92310 SEVRES Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France Dans le cadre des Nuits de la lecture, le musée national de céramique propose des visites guidées gratuites de l’exposition Formes vivantes à multiples voix :

– celle de la conférencière qui présentera les œuvres

– celles des élèves qui auront préparé la lecture à voix haute d’un corpus de quelques textes que nous vous proposerons. Les conditions requises pour participer à cette visite gratuite qui aura lieu le jeudi 19 janvier ou vendredi 20 janvier à 14h15 :

– Classe de 26 élèves maximum

– Préparation par certains élèves de la lecture à voix haute des textes du corpus

– Engagement de l’enseignant à honorer sa réservation

Le corpus de textes vous sera envoyé dès votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T14:15:00+01:00

2023-01-20T15:45:00+01:00 Sèvres – Manufacture et Musée nationaux – Nicolas Davis

