Conférence : Quelles aides financières pour rénover ma maison individuelle ?
Lundi 16 octobre, 19h00
Sèvres Espace Loisirs
Entrée gratuite sur inscription
Venez découvrir l'ensemble des aides financières existantes pour les projets de rénovation énergétique en maison individuelle : types de travaux subventionnés, montants, conditions requises, dossiers à remplir, etc.

Les conseillers Seine Ouest Rénov' de l'ALEC passeront en revue ces différents sujets pour que vous puissiez mobiliser toutes les aides possibles pour vos projets et travaux de rénovation énergétique. Un focus sera également fait sur les aides locales disponibles.

Sèvres Espace Loisirs
47 Grande Rue, 92310 Sèvres

