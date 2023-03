Exposition de la passion du geste Sèvres – Cité de la céramique, 13 mai 2023, Sèvres.

Exposition de la passion du geste Samedi 13 mai, 18h00 Sèvres – Cité de la céramique

Exposition des œuvres conçues dans le cadre du programme pédagogique de création céramique intitulé La passion du geste.

Six classes du CE2 au CM2 d’écoles de Sèvres, des patients de l’Hôpital des Quatre Villes et résidents de Perce-Neige ont puisé leur inspiration au cœur de l’exposition Formes vivantes et du conte La Belle et la Bête afin de créer un décor de table végétal riche et proliférant.

De 18h à 20h45

Sèvres – Cité de la céramique 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Sèvres – Manufacture et Musée nationaux – Lorenz Cugini