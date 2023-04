RDV AUX JARDINS – VISITE COMMENTÉE DES ÉCO-JARDINS Eco-jardins du CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

RDV AUX JARDINS – VISITE COMMENTÉE DES ÉCO-JARDINS Eco-jardins du CPIE Sèvre et Bocage, 4 juin 2023, Sèvremont. Le CPIE vous propose une déambulation dans ses éco-jardins, à la découverte des aménagements réalisés pour favoriser l’accueil d’une riche biodiversité..

Eco-jardins du CPIE Sèvre et Bocage Lieu-dit Les Bernardières

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



The CPIE offers you a stroll through its eco-gardens, to discover the arrangements made to encourage the reception of a rich biodiversity. El CPIE le invita a pasear por sus ecojardines, para descubrir las instalaciones creadas para fomentar una rica biodiversidad. Das CPIE lädt Sie zu einem Spaziergang durch seine Öko-Gärten ein. Entdecken Sie die Anlagen, die angelegt wurden, um eine reiche Biodiversität zu fördern.

