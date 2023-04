LES BONS PLANTS DU JARDIN CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont Catégories d’Évènement: Sèvremont

LES BONS PLANTS DU JARDIN CPIE SÈVRE ET BOCAGE, 7 mai 2023, Sèvremont. Une matinée dédiée aux bons plants et plantes du jardin..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:00:00.

CPIE SÈVRE ET BOCAGE Lieu-dit Les Bernardières

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



A morning dedicated to the good plants and plants of the garden. Una mañana dedicada a las buenas plantas de jardín. Ein Vormittag, der den guten Setzlingen und Pflanzen im Garten gewidmet ist.

