APRÈS-MIDI JEUX ET POPOTE CPIE SÈVRE ET BOCAGE, 12 avril 2023, Sèvremont. Après une trève hivernale, le printemps pointant son nez, nous reprenons nos après-midi jeux et popote. Venez jouer et cuisiner avec vos enfants, seul ou entre amis, sans limite d’âge..

After a winter break, spring is here and we are back with our games and cooking afternoons. Come play and cook with your children, alone or with friends, without age limit. Después de una pausa invernal, llega la primavera y volvemos con nuestras tardes de juegos y cocina. Ven a jugar y cocinar con tus hijos, solo o con amigos, sin límite de edad. Nach einer Winterpause beginnen wir mit dem Frühling wieder mit unseren Spiele- und Kochnachmittagen. Kommen Sie und spielen und kochen Sie mit Ihren Kindern, allein oder mit Freunden, ohne Altersbeschränkung. Mise à jour le 2023-03-20 par Vendée Expansion

