CUISINONS ENSEMBLE ! Route de la Flocellière à Pouzauges Sèvremont, jeudi 25 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 09:00:00

fin : 2024-01-25 13:00:00

Affûtez vos couteaux, sortez vos tabliers, nous vous proposons des sessions de cuisine collective en toute convivialité !

L’objectif de ces temps est d’échanger en petits groupes sur notre alimentation et de pratiquer différents modes opératoires de cuisson et de découvrir des recettes simples à base de légumes de saison. Et cette fois-ci, nous rajouterons un peu de viande et c’est elle que nous travaillerons le plus.

Ces « temps de cuisine » sont menés avec passion par Alain, Aline et/ou Philippe.

Ils partageront avec vous leurs recettes de cuisine alternative, nutritive et diversifiée, tout en abordant des questions fondamentales sur notre alimentation et ses liens avec notre territoire.

Chacun doit apporter son joli tablier et des contenants.

Route de la Flocellière à Pouzauges CPIE Sèvre et Bocage

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com



