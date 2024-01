NUITS DE LA LECTURE Sèvremont, samedi 20 janvier 2024.

NUITS DE LA LECTURE Sèvremont Vendée

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Le réseau des Bibliothèques du Pays de Pouzauges organise la Nuit de la Lecture 2024. Cette année, le thème est « Le corps ».

Au programme de cette édition :

-Sieste littéraire de 14h à 15h

-Initiation au yoga à 16h15 et à 17h

-Raconte-moi une histoire à 15h30 et 17h30

-Raconte-moi une histoire dans le noir de 20h à 21h30

-Just Dance sur Switch de 20h30 à 22h

Restauration sur place.

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



