NIGHT4RACE 14 rue du Docteur Schweitzer, 9 juin 2023, .

Participez à la course pédestre semi-nocturne de Saint Macaire en Mauges, unique en France..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 23:00:00. EUR.

14 rue du Docteur Schweitzer SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Participate in the semi-natural foot race of Saint Macaire en Mauges, unique in France.

Participe en la carrera pedestre seminocturna de Saint Macaire en Mauges, única en Francia.

Nehmen Sie an dem in Frankreich einzigartigen halbnächtlichen Fußlauf in Saint Macaire en Mauges teil.

Mise à jour le 2023-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire