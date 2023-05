VISITES FLASHS AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE 6 rue Saint Paul, 7 juin 2023, Sèvremoine.

En juin, visite flash tous les mercredis au musée des métiers de la chaussure !.

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 15:00:00. EUR.

6 rue Saint Paul SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In June, a flash visit every Wednesday at the shoe trade museum!

En junio, ¡visita relámpago todos los miércoles al museo del calzado!

Im Juni gibt es jeden Mittwoch eine Blitzführung durch das Museum für Schuhberufe!

Mise à jour le 2023-04-28 par eSPRIT Pays de la Loire