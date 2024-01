NIGHT4RACE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine, vendredi 7 juin 2024.

NIGHT4RACE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07 23:00:00

Participez à la course pédestre semi-nocturne de Saint Macaire en Mauges, unique en France.

Prêt pour la 4ᵉ édition de la Night4Race ?!

Rejoignez-nous pour cet événement sportif exceptionnel au cœur des Mauges, la Night4Race, qui se tiendra le vendredi 7 juin 2024 dans la ville de St-Macaire-en-Mauges. Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou confirmé, jeune ou moins jeune, que vous participiez entre collègues, amis ou en famille, que votre équipe soit mixte ou non, la Night4Race est ouverte à tous !

Le concept est unique en France ! 1 équipe = 4 coureurs. Sur une boucle de 2,5 km, le 1ᵉʳ coureur effectuera 2,5km seul, le 2ᵉ le rejoindra, puis le 3ᵉ, et enfin le 4ᵉ. Les 4 coureurs termineront la course ensemble.

Nous espérons vous voir nombreux sur la ligne de départ, prêts à relever le défi. N’hésitez pas à inviter vos proches à se joindre à nous pour encourager toutes les équipes qui s’engageront dans cette aventure sportive unique en son genre !

Village départ : bar, restauration & concert !

La team N4R vous attend nombreux aux abords du parcours pour participer ou encourager les coureurs !

Inscriptions à partir du 1ᵉʳ mars sur le site internet dédié à la Night4Race.

EUR.

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES 14 rue du Docteur Schweitzer

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire organisation.night4race@gmail.com



L’événement NIGHT4RACE Sèvremoine a été mis à jour le 2024-01-16 par eSPRIT Pays de la Loire