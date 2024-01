THÉÂTRE « LA BALADE DES PLANCHES » TORFOU Sèvremoine, vendredi 22 mars 2024.

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

Une bonne dose de rire avec la pièce de la Cie Théâtre & Co à Torfou !

Une soirée de détente de rires, d’énigmes, de rencontre voila ce que Théâtre et Co vous propose depuis de très nombreuses années. Des acteurs qui vous emmènent faire « La Balade des planches » avec « Un fil à la patte » et « La triste mine de Monsieur de Chouillac » Faire une « Pause caddie » avec « Les Poilus » , « Colonel Betty » sans commettre un « Impaire et Père » et puis « Venez donc diner ce soir » vous trouverez » Nabuchodonosor », Les Rustres » et bien d’autres encore. Quelques titres en souvenir, on ne sait jamais « Quand la mémoire perd la tète ». Chers spectateurs nous vous attendons pour cette nouvelle saison 2023-2024 :

Les acteurs de la Cie Théâtre & Co de Torfou interprète cette pièce à la perfection.

TORFOU 9 Rue Saint-Sauveur

Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire



