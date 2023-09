Halloween – Le labyrinthe de Sèvre Autruche Sèvre Autruche Courlay, 27 octobre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Pendant les vacances de la Toussaint, le labyrinthe est décoré spécialement pour Halloween à partir du mercredi 25 octobre jusqu’au samedi 4 novembre 2023.

Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 19h.

Deux soirées semi-nocturnes proposées les vendredis 27 octobre et 3 novembre, ouvert jusqu’à 21h. Dernière entrée acceptée à 20h. Animation visuelle et sonore..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:00:00. EUR.

Sèvre Autruche route de Bressuire – La Laimière

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ vacation, the labyrinth is specially decorated for Halloween from Wednesday, October 25 to Saturday, November 4, 2023.

Open Wednesday to Saturday, 2.30pm to 7pm.

Two semi-nocturnal evenings on Fridays, October 27 and November 3, open until 9pm. Last admission accepted at 8pm. Visual and sound animation.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, el laberinto estará especialmente decorado para Halloween, del miércoles 25 de octubre al sábado 4 de noviembre de 2023.

Abierto de miércoles a sábado de 14.30 a 19.00 h.

Dos veladas nocturnas los viernes 27 de octubre y 3 de noviembre, abiertas hasta las 21.00 horas. Última entrada a las 20.00 h. Animación visual y sonora.

Während der Allerheiligenferien ist das Labyrinth ab Mittwoch, dem 25. Oktober, bis Samstag, dem 4. November 2023, speziell für Halloween geschmückt.

Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Zwei halbnächtliche Abende werden am Freitag, den 27. Oktober und 3. November angeboten, geöffnet bis 21 Uhr. Letzter Einlass wird um 20 Uhr angenommen. Visuelle und akustische Animation.

