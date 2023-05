Balade écogeste en VTT Parking du Centre de tri, 14 juin 2023, Sévignacq.

Profitez des magnifiques paysages de la région Béarnaises, tout en étant sensibilisé(e) à l’écologie et l’environnement ! Visite animée par le CPIE Béarn, du centre de tri et tout au long de la balade ; sensibilisation au recyclage, énergies renouvelables, éco-gestes, empreinte carbone à partir de 12 ans.

Location de VTT incluse, si possible apporter votre casque. Prévoir pique-nique et collation. Possibilité de venir avec son propre vélo électrique. Inscription obligatoire. Gratuit sur réservation..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 16:30:00. EUR.

Parking du Centre de tri

Sévignacq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the beautiful landscapes of the Béarn region, while being aware of ecology and environment ! Visit animated by the CPIE Béarn, of the sorting center and throughout the walk; awareness of recycling, renewable energies, eco-gestures, carbon footprint from 12 years.

Mountain bike rental included, if possible bring your helmet. Bring a picnic and a snack. Possibility to come with your own electric bike. Registration required. Free on reservation.

Disfruta de los magníficos paisajes de la región del Béarn, ¡sin dejar de tomar conciencia de la ecología y el medio ambiente! Visita del centro de clasificación y durante todo el recorrido; sensibilización al reciclaje, las energías renovables, los gestos ecológicos, la huella de carbono a partir de los 12 años.

Alquiler de bicicletas de montaña incluido, si es posible trae tu propio casco. Trae un picnic y un tentempié. Posibilidad de traer tu propia bicicleta eléctrica. Inscripción obligatoria. Gratuito previa reserva.

Genießen Sie die wunderschönen Landschaften der Region Béarnaises und werden Sie gleichzeitig für Ökologie und Umwelt sensibilisiert! Vom CPIE Béarn geleitete Besichtigung des Sortierzentrums und während der gesamten Wanderung; Sensibilisierung für Recycling, erneuerbare Energien, Öko-Gesten, CO2-Fußabdruck für Kinder ab 12 Jahren.

Mountainbike-Verleih inbegriffen, wenn möglich bringen Sie Ihren Helm mit. Picknick und Snacks vorsehen. Es besteht die Möglichkeit, sein eigenes Elektrofahrrad mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenlos nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN