Spectacle « Wallawa ou comment résoudre le casse-tête de l’humour au théâtre » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 5 avril 2024, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Tom et Nico rêvent de percer dans le milieu de l’humour. Pour se faire, ils partent à la recherche de Lilian Derruau dit « Wally ». Mais bientôt un événement inattendu va venir dépasser cette fiction….

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . 5 EUR.

Sévérac-le-Château Salle d’Animations

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Tom and Nico dream of breaking into the comedy business. They set out to find Lilian Derruau, aka « Wally ». But an unexpected event soon overtakes their fiction…

Tom y Nico sueñan con entrar en el mundo de la comedia. Se proponen encontrar a Lilian Derruau, conocida como « Wally ». Pero pronto ocurre algo inesperado que supera esta ficción…

Tom und Nico träumen davon, den Durchbruch in der Comedy-Branche zu schaffen. Um dies zu erreichen, machen sie sich auf die Suche nach Lilian Derruau, genannt « Wally ». Doch schon bald kommt es zu einem unerwarteten Ereignis, das diese Fiktion überholt…

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac