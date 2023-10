Théâtre « Passage (s), tentative 1: naître » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 10 février 2024, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

L’histoire d’un enfant qui s’apprête à entrer dans l’adolescence :

Quels sont les évènements qui nous forgent ? Comment nous construisons nous en conséquence ?.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . 5 EUR.

Sévérac-le-Château Salle d’Animations

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The story of a child about to enter adolescence:

What events shape us? How do we build ourselves as a result?

La historia de un niño a punto de entrar en la adolescencia:

¿Qué acontecimientos nos forman? ¿Cómo nos construimos a nosotros mismos?

Die Geschichte eines Kindes, das sich auf den Eintritt in die Adoleszenz vorbereitet:

Welche Ereignisse prägen uns? Wie bauen wir uns dementsprechend auf?

