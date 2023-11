Déjeuner aux tripoux du Comité des Fêtes de Sévérac Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 10 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le Comité des Fêtes vous propose un petit-déjeuner aux tripoux à Sévérac-le-Château !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Sévérac-le-Château Salle d’animations

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Comité des Fêtes invites you to a tripoux breakfast at Sévérac-le-Château!

El Comité des Fêtes le invita a un desayuno tripoux en Sévérac-le-Château

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Tripoux-Frühstück in Sévérac-le-Château ein!

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac