Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 9 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

C’est l’occasion de vider les armoires des bébés et enfants qui grandissent ou de s’équiper à moindre coût !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Sévérac-le-Château Salle d’animations

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



It’s a great opportunity to clear out the cupboards of growing babies and children, or to buy new items for less!

Es una gran oportunidad para vaciar los armarios de los bebés y niños en edad de crecimiento, o para comprar artículos nuevos a un precio más bajo

Dies ist die Gelegenheit, die Schränke der wachsenden Babys und Kinder auszumisten oder sich günstig einzudecken!

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac