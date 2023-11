Fête des Lumières féerie de Noël dans la cité médiévale de Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 9 décembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le Comité de Quartier de la Cité médiévale vous concocte une fête des lumières à Sévérac pour la seconde année, avec une déambulation à travers les ruelles de la cité médiévale à la nuit tombée, pleine de surprises !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



For the second year running, the Comité de Quartier de la Cité Médiévale is planning a Festival of Lights in Sévérac, with a stroll through the narrow streets of the medieval town at nightfall, full of surprises!

Por segundo año consecutivo, el Comité de Quartier de la Cité Médiévale organiza una Fiesta de las Luces en Sévérac, con un paseo por las callejuelas de la ciudad medieval al anochecer, ¡lleno de sorpresas!

Das Stadtteilkomitee der mittelalterlichen Stadt stellt Ihnen im zweiten Jahr ein Lichterfest in Sévérac zusammen, mit einer Wanderung durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt bei Einbruch der Nacht, voller Überraschungen!

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac