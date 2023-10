Soirée choucroute en musique à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 4 novembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le Club Lapanouse Détente et le Centre Culturel et Sportif Sévéragais vous convient à une soirée musicale animée par Mezzo Projekt et un repas choucroute !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 30 EUR.

Sévérac-le-Château Salle d’animations

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Club Lapanouse Détente and Centre Culturel et Sportif Sévéragais invite you to a musical evening with Mezzo Projekt and a sauerkraut meal!

El Club Lapanouse Détente y el Centre Culturel et Sportif Sévéragais le invitan a una velada musical con Mezzo Projekt y a una comida a base de chucrut

Der Club Lapanouse Détente und das Centre Culturel et Sportif Sévéragais laden Sie zu einem von Mezzo Projekt moderierten Musikabend und einem Sauerkraut-Essen ein!

