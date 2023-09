Soirées burgers derniers vendredis et samedis du mois à la Pizzéria Le Graillou Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 27 octobre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Chaque dernier weekend du mois (vendredi soir et samedi soir), la Pizzéria Le Graillou vous propose des soirées burgers !.

2023-10-27 fin : 2023-10-28 . 9 EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Every last weekend of the month (Friday night and Saturday night), Pizzéria Le Graillou offers you burger nights!

Todos los últimos fines de semana del mes (viernes y sábado por la noche), Pizzéria Le Graillou le ofrece noches de hamburguesas

Jedes letzte Wochenende im Monat (Freitagabend und Samstagabend) bietet die Pizzéria Le Graillou Burgerabende an!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac