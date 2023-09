Sortie VTT électrique « Balade Plaisir en famille » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 2 septembre 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Venez découvrir le causse et le Lac de la Cisba avec un accompagnateur-guide diplômé pour 3h de sortie en VTT électrique..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . 50 EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Come and discover the Causse and Lac de la Cisba with a qualified guide for a 3-hour outing on an electric mountain bike.

Venga a descubrir el Causse y el Lac de la Cisba con un guía cualificado para una excursión de 3 horas en bicicleta eléctrica de montaña.

Entdecken Sie die Causse und den Lac de la Cisba mit einem diplomierten Begleiter-Führer auf einer dreistündigen Fahrt mit dem Elektro-Mountainbike.

