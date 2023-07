Spectacle « Un dernier miracle ou le périple d’une âme courageuse » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 8 août 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

La Compagnie Mesdames A vous propose son spectacle « Le Commencement » dans la Salle des Hommages du château de Sévérac !.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . 0 EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Compagnie Mesdames A offers you its show « Le Commencement » in the Salle des Hommages of the Château de Sévérac !

La Compagnie Mesdames A le ofrece su espectáculo « Le Commencement » en la Salle des Hommages del Château de Sévérac

Die Compagnie Mesdames A bietet Ihnen ihre Aufführung « Le Commencement » im Salle des Hommages des Château de Sévérac an!

