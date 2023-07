Séances de découvertes de la pratique du tir à l’arc à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 18 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron.

Le Club des Archers de Sévérac d’Aveyron propose aux enfants une initiation découverte du tir à l’arc !.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . 4 EUR.

The Club des Archers de Sévérac d’Aveyron offers children an introduction to archery!

El Club de Arqueros de Sévérac d’Aveyron propone a los niños una iniciación al tiro con arco

Der Club des Archers de Sévérac d’Aveyron bietet Kindern eine Schnuppereinführung ins Bogenschießen an!

