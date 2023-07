Concert au Camping les Calquières à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 11 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Le Camping des Calquières à Sévérac vous propose tout l’été des concerts chaque mardi du 11 juillet au 29 août !.

2023-07-11 fin : 2023-08-29 . .

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Camping des Calquières in Sévérac offers concerts every Tuesday from July 11 to August 29!

El Camping des Calquières de Sévérac ofrece conciertos todos los martes del 11 de julio al 29 de agosto

Der Campingplatz Les Calquières in Sévérac bietet Ihnen den ganzen Sommer über jeden Dienstag vom 11. Juli bis zum 29. August Konzerte an!

