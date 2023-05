Spectacle des élèves du programme « Choeur à l’école » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 20 juin 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Les élèves des écoles de Sévérac du dispositif « Choeur à l’école » et la classe CHAM du collège Jean d’Alembert vous proposent un spectacle à Sévérac !.

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 . EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The pupils of the schools of Sévérac of the device « Choir in the school » and the class CHAM of the college Jean d’ Alembert propose you a spectacle in Sévérac!

¡Los alumnos de las escuelas de Sévérac del programa « Choeur à l’école » y la clase CHAM del instituto Jean d’Alembert le proponen un espectáculo en Sévérac!

Die Schüler der Schulen von Sévérac aus dem Projekt « Choeur à l’école » und die CHAM-Klasse des Collège Jean d’Alembert bieten Ihnen eine Aufführung in Sévérac an!

