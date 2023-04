Exposition du photographe Yves Sudres à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Exposition du photographe Yves Sudres à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 8 avril 2023, Sévérac d'Aveyron. Yves Sudres expose ses clichés sur l’Aveyron à Sévérac ! Une belle occasion de redécouvrir notre beau département !.

Yves Sudres exhibits his pictures of Aveyron in Sévérac ! A great opportunity to rediscover our beautiful department! ¡Yves Sudres expone sus fotos del Aveyron en Sévérac! Una gran oportunidad para redescubrir nuestro hermoso departamento Yves Sudres stellt seine Klischees über das Aveyron in Sévérac aus! Eine gute Gelegenheit, unser schönes Departement neu zu entdecken! Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

