Théâtre » Le Père-Noël est une ordure » à Buzeins Sévérac d’Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Sévérac d'Aveyron Théâtre » Le Père-Noël est une ordure » à Buzeins Sévérac d’Aveyron, 26 novembre 2023, Sévérac d'Aveyron. Sévérac d’Aveyron,Aveyron L’association Vivre à Buzeins vous propose la pièce de théâtre « Le Père-Noël est une ordure » !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 10 EUR. Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Vivre à Buzeins association presents the play « Le Père-Noël est une ordure »! La asociación Vivre à Buzeins organiza una obra de teatro titulada « Le Père-Noël est une ordure » Der Verein Vivre à Buzeins bietet Ihnen das Theaterstück « Le Père-Noël est une ordure » (Der Weihnachtsmann ist ein Drecksack) an! Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Sévérac d'Aveyron Autres Adresse Ville Sévérac d'Aveyron Departement Aveyron Lieu Ville Sévérac d'Aveyron latitude longitude 44.3678;2.9698

Sévérac d'Aveyron Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac d'aveyron/