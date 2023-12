Opération boîtes en fête pour Noël à Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 22 novembre 2023 07:00, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

Une belle action solidaire pour les plus démunis !.

2023-11-22 fin : 2023-12-15 . .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



A fine example of solidarity for the underprivileged!

¡Una gran muestra de solidaridad con los más desfavorecidos!

Eine schöne solidarische Aktion für die Ärmsten der Armen!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac