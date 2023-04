Journée champêtre à Saint Chély près de Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 19 août 2023, Sévérac d'Aveyron.

La journée champêtre de St Chély est l’occasion de partager un repas en toute convivialité et de jouer au quine !.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . 17 EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The country day of St Chély is the occasion to share a meal in all conviviality and to play the quine!

El día de campo de St Chély es una ocasión para compartir una comida en toda convivencia y ¡jugar al quine!

Der ländliche Tag in St Chély bietet die Gelegenheit, in geselliger Runde eine Mahlzeit zu teilen und Quine zu spielen!

