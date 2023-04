3ème grand prix de la Pétanque Cheminote à Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

3ème grand prix de la Pétanque Cheminote à Sévérac-le-Château, 8 août 2023, Sévérac d'Aveyron. La Pétanque Cheminote propose un 3ème grand prix de pétanque à Sévérac d’Aveyron !.

2023-08-08. 15 EUR. Sévérac d'Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Pétanque Cheminote proposes a 3rd grand prix of petanque in Sévérac d’Aveyron! La Cheminote de petanca propone un tercer gran premio de petanca en Sévérac d’Aveyron Die Pétanque Cheminote bietet einen 3. Grand Prix de Pétanque in Sévérac d’Aveyron an! Mise à jour le 2022-09-06 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

