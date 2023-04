SPECTACLE SON ET LUMIERE « Des pierres et des Hommes » à Sévérac-le-Château Sévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

SPECTACLE SON ET LUMIERE « Des pierres et des Hommes » à Sévérac-le-Château, 27 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron. L’association Mémoires de Sévérac vous présente son Son et Lumières : « des pierres et des hommes ».

2023-07-27 à ; fin : 2023-08-04 . 55 EUR. Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The association Mémoires de Sévérac presents its Son et Lumières : « stones and men » La asociación Mémoires de Sévérac presenta su Son et Lumières: « piedras y hombres » Der Verein Mémoires de Sévérac präsentiert Ihnen sein Son et Lumières: « des pierres et des hommes » (Steine und Menschen)

