Spectacle autour de l’Aubrac express de la Cie « Gérard Gérard » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 9 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron.

La Mairie de Sévérac d’Aveyron organise un spectacle autour de la ligne de train Aubrac Express avec la Compagnie Gérard Gérard au château de Sévérac !.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Sévérac-le-Château Salle des Hommages au château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The town hall of Sévérac d’Aveyron organizes a show around the Aubrac Express train line with the Gérard Gérard Company at the castle of Sévérac!

El ayuntamiento de Sévérac d’Aveyron organiza un espectáculo sobre la línea de tren Aubrac Express con la Compagnie Gérard Gérard en el castillo de Sévérac

Das Rathaus von Sévérac d’Aveyron organisiert eine Aufführung rund um die Zuglinie Aubrac Express mit der Compagnie Gérard Gérard im Schloss von Sévérac!

