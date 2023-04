Cinéma à Sévérac-le-Château le 30 juin à 20h30 Maison du Temps Libre, 30 juin 2023, Sévérac d'Aveyron.

Séance de cinéma à Sévérac-le-Château avec la Mairie de Sévérac d’Aveyron et l’association Mondes et Multitudes..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . 5 EUR.

Maison du Temps Libre Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Film show in Sévérac-le-Château with the Town Hall of Sévérac d’Aveyron and the association Mondes et Multitudes.

Sesión de cine en Sévérac-le-Château con el Ayuntamiento de Sévérac d’Aveyron y la asociación Mondes et Multitudes.

Filmvorführung in Sévérac-le-Château mit dem Bürgermeisteramt von Sévérac d’Aveyron und dem Verein Mondes et Multitudes.

