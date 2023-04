Feu de la Saint Jean à Lapanouse Lapanouse, 17 juin 2023, Sévérac d'Aveyron.

Le Feu de la Saint Jean sera allumé à Lapanouse, comme le veut la tradition !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Lapanouse

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Saint John’s Day fire will be lit in Lapanouse, as is the tradition!

La hoguera de San Juan se encenderá en Lapanouse, como es tradición

Das Johannisfeuer wird traditionsgemäß in Lapanouse entzündet!

Mise à jour le 2023-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE SEVERAC LE CHATEAU