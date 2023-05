Rencontre publique « La Récitution » avec la Cie Monik Lézart à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 20 mai 2023, Sévérac d'Aveyron.

Marcher Depuis la Nuit des Temps est un projet culturel entre art et science, temps anciens et temps nouveaux, reliant la grotte Chauvet à celle de Lascaux, soit un espace-temps de 380 km de longueur par 38 000 ans de profondeur historique..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Walking Since the Night of Time is a cultural project between art and science, ancient times and new times, linking the Chauvet cave to the Lascaux cave, a space-time 380 km long and 38,000 years deep.

Caminando desde la noche de los tiempos es un proyecto cultural entre arte y ciencia, tiempos antiguos y nuevos, que une la cueva de Chauvet con la de Lascaux, un espacio-tiempo de 380 km de largo y 38.000 años de profundidad.

Marcher Depuis la Nuit des Temps ist ein Kulturprojekt zwischen Kunst und Wissenschaft, alten und neuen Zeiten, das die Chauvet-Höhle mit der Höhle von Lascaux verbindet, d. h. einen Zeit-Raum von 380 km Länge und 38 000 Jahren historischer Tiefe.

