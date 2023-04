Rando gourmande par l’APE de l’école de Lapanouse Lapanouse Sévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Rando gourmande par l’APE de l’école de Lapanouse Lapanouse, 14 mai 2023, Sévérac d'Aveyron. L’Association des Parents d’Elèves de Lapanouse vous convie à une randonnée gourmande !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . 10 EUR.

Lapanouse Salle des Fêtes

Sévérac d'Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Parents Association of Lapanouse invites you to a gourmet walk! La Asociación de Padres de Elèves de Lapanouse le invita a un paseo gastronómico Die Elternvereinigung von Lapanouse lädt Sie zu einer Feinschmeckerwanderung ein! Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

