Repas dansant du Centre Culturel et Sportif de Sévérac Sévérac d'Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Sévérac-d'Aveyron

Repas dansant du Centre Culturel et Sportif de Sévérac, 6 mai 2023, Sévérac d'Aveyron. Le Centre Culturel et Sportif Sévéragais vous convie à son repas dansant animé par les Musicaïres del Castel !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . 25 EUR. Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Centre Culturel et Sportif Sévéragais invites you to its dinner dance animated by the Musicaïres del Castel! El Centre Culturel et Sportif Sévéragais le invita a su cena-baile con los Musicaïres del Castel Das Centre Culturel et Sportif Sévéragais lädt Sie zu seinem Tanzessen ein, das von den Musicaïres del Castel musikalisch umrahmt wird! Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Sévérac-d'Aveyron Autres Adresse Ville Sévérac d'Aveyron Departement Aveyron Lieu Ville Sévérac d'Aveyron

Sévérac d'Aveyron Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac d'aveyron/

Repas dansant du Centre Culturel et Sportif de Sévérac 2023-05-06 was last modified: by Repas dansant du Centre Culturel et Sportif de Sévérac 6 mai 2023 Sévérac-d'Aveyron

Sévérac d'Aveyron Aveyron