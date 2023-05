Coloriages géants participatifs à la bibliothèque de Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 1 mai 2023, .

La bibliothèque de Sévérac lance une campagne de coloriages géants participatifs et vous convie à décorer les murs des différentes salles ! A vos crayons !.

2023-05-01 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The library of Sévérac launches a campaign of participative giant colorings and invites you to decorate the walls of the various rooms! To your pencils!

La biblioteca de Sévérac lanza una gigantesca campaña participativa de coloreado y te invita a decorar las paredes de las diferentes salas ¡Prepara tus lápices!

Die Bibliothek von Sévérac startet eine Kampagne mit riesigen, partizipativen Ausmalbildern und lädt Sie ein, die Wände der verschiedenen Räume zu dekorieren! Ran an die Stifte!

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac