Théâtre « Rictus » à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 30 avril 2023, Sévérac d'Aveyron.

Théâtre de rue, spectacle déambulatoire, vagabondage octosyllabique urbain, telle est la définition de « Rictus », le spectacle qui aura lieu à Sévérac-le-Château !.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . 10 EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



Street theater, ambulatory show, urban octosyllabic wandering, this is the definition of « Rictus », the show that will take place in Sévérac-le-Château!

Teatro de calle, espectáculo itinerante, vagabundeo urbano octosilábico, ¡así se define « Rictus », el espectáculo que tendrá lugar en Sévérac-le-Château!

Straßentheater, Wandershow, achtsilbige Stadtwanderung – so lautet die Definition von « Rictus », der Aufführung, die in Sévérac-le-Château stattfinden wird!

Mise à jour le 2023-01-09 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac