Jeux de société sur le thème « Au Jardin » à la bibliothèque de Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château, 26 avril 2023, Sévérac d'Aveyron.

En famille, en couple, en solo ou entre amis, venez nombreux profitez d’une après-midi ludique autour de jeux de société ! Animations proposés par Bib en biblio des Causses à l’Aubrac..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



In family, in couple, in solo or between friends, come numerous to benefit from a ludic afternoon around board games! Animations proposed by Bib en biblio des Causses à l’Aubrac.

En familia, en pareja, solo o con amigos, ¡ven a disfrutar de una divertida tarde de juegos de mesa! Animaciones propuestas por Bib en biblio des Causses à l’Aubrac.

Ob mit der Familie, zu zweit, allein oder mit Freunden, kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen spielerischen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen! Die Veranstaltungen werden von Bib en biblio des Causses à l’Aubrac angeboten.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac