2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Contrexéville 88140 Un après-midi dédié aux années 70 avec un jeu de piste théâtralisé. Plusieurs départs possibles à 14h, 15h, 16h et 17h.

Des jeux, des ateliers bricolage et maquillage, des démonstrations de danse sur des musiques des années 70 et le concert de Peggy Saoule Show à 17h.

Espace goûter. frederique.perru@contrexeville.fr +33 3 29 08 81 91 http://www.ville-contrexeville.fr/ Ville de Contrexéville

