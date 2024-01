Sevenadur La Ferme de la Harpe Rennes, mercredi 28 février 2024.

Sevenadur La Ferme de la Harpe Rennes 28 février – 17 mars

Début : 2024-02-28 08:30

Fin : 2024-03-17 18:00

Du 28 février au 17 mars 2024, Sevenadur va s’emparer des nuits d’hiver avant l’arrivée du printemps !

Le Cercle celtique de Rennes et tous leurs partenaires ont imaginé un nouveau décor pour cette 25ème édition ! Celui de la nuit …

Des croyances populaires aux temps de rassemblements festifs, la nuit nous inspire, développe notre imaginaire et renouvelle notre perception au monde. Elle nous fait voyager lors de soirées contées et permet aux familles de se retrouver au sein de leur foyer. C’est aussi le moment de “débrancher”, de déconnecter et de renouer les liens. La nuit donne alors lieu à la transmission des savoirs faire, des rituels et au partage de moments conviviaux.

Depuis plus de 20 ans, le festival Sevenadur va à la rencontre du public en pays rennais. Sevenadur, qui signifie culture en breton, est un véritable rendez-vous de valorisation du matrimoine et patrimoine culturel immatériel présent sur notre territoire. La mobilisation de plus d’une trentaine d’associations et de structures permet à Sevenadur de renforcer notre socle culturel commun.

