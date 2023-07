De Rome à Barcelone seven hills La Giustiniana Catégories d’Évènement: La Giustiniana

Roma Capitale De Rome à Barcelone seven hills La Giustiniana, 17 juillet 2023, La Giustiniana. De Rome à Barcelone 17 – 28 juillet seven hills en fonction du taux de participation Petit voyage fort sympathique pour une poignée d’ados. Une semaine à Rome, une fin d’après-midi et une nuit (courte !) sur un bateau croisière pour rejoindre Barcelone, 5 jours dans la capitale catalane avant de rentrer chez soi. Du Colisée aux Ramblas, de la piscine du Country-Club de Rome aux plages de Barcelone, de la basilique Saint-Pierre de Rome au musée Picasso de Barcelone, les jeunes toucheront du doigt quelques merveilles culturelles du bassin méditerranéen. Une façon ludique de réviser ses leçons d’histoire sur le terrain, pour de vrai ! seven hills Via Vittorio Trucchi 10, 00189 Rome (Rm) La Giustiniana 00189 Municipio Roma XV Roma Capitale Latium [{« type »: « email », « value »: « enfance@mairie-arcueil.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

Détails
Age min 10
Age max 15

