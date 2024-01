TRIBUTE METAL NIGHT SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, 24 février 2024, Amneville Les Thermes.

TRIBUTE METAL NIGHT 24 février 2024 @ Seven CasinoRAGE AGAINST THE MACHINE By BOMBTRACKSSYSTEM OF A DOWN By SOLDIER SIDELINKIN PARK By METEORA

Tarif : 22.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

SEVEN CASINO parc de coulange 57360 Amneville Les Thermes 57