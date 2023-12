SARAH SCHWAB SEVEN CASINO Amneville Les Thermes Catégorie d’Évènement: Amneville Les Thermes SARAH SCHWAB SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, 12 janvier 2024, Amneville Les Thermes. SARAH SCHWAB « DU REVE A LA REALITE »Sarah Schwab est un phénomène vocal. « Du rêve à la réalité » est unspectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que lesautres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’estune succession époustouflante de performances vocales. À traversCéline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, VanessaParadis, Lady Gaga et des dizaines d’autres, un show original etinoubliable. Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah Schwab estla star de demain. Soyez les premiers à la découvrir.

Tarif : 30.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30 Réservez votre billet ici SEVEN CASINO parc de coulange 57360 Amneville Les Thermes 57

