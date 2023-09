PATRICK SEBASTIEN SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, 10 novembre 2023, Amneville Les Thermes.

PATRICK SEBASTIEN SEVEN CASINO a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 42.5 à 48 euros.

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sebastien.Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sebastienrend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.De Coluche à Bourvil et De Funes, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs,entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie.Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sebastien.Par avance merci

Réservez votre billet ici

Seven Casino

Groupe Tranchant

Parc de Coulange

57360 Amnéville

SEVEN CASINO

parc de coulange Amneville Les Thermes 57360

