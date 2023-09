MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, 9 novembre 2023, Amneville Les Thermes.

MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES SEVEN CASINO a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:30:00.

Tarif : 30.2 à 32.2 euros.

3 jours après l’Olympia (le 6 nov) a Paris la Famille Lanvin sera en concert le 9 novembre au Seven Casino a Amnéville« Performeur hors pair, exactement ce dont le rock a besoin aujourd’hui » selon Philippe Manœuvre, Manu Lanvin est aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français. Ses 2 derniers albums sont sélectionnés parmi les Meilleurs albums de l’année », et ses concerts parmi les « Meilleures performances de l’année ».Excellent guitariste, il était logique que sa tournée européenne avec son « Devil Blues » passe par Amnéville. Afin que la fête soit totale, Manu accompagné de ces sept musiciens amène avec lui son père Gérard, grande gueule du cinéma français, acteur aux multiples Césars et qui possède bien d’autres talents, dont l’écriture et le chant. Poussé par son fils, Gérard a adapté et retravaillé ses carnets de notes, tandis que Manu a composé et arrangé les musiques. En mai 2021, le duo père-fils livre « Ici Bas » un album engagé, aux textes puissants sur fond de blues rock, dont le public du Seven Casino d’Amneville pourra découvrir quelques pépites…

