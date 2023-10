ROCK LEGENDS EXPERIENCE SEVEN CASINO Amneville Les Thermes Catégorie d’Évènement: Amneville Les Thermes ROCK LEGENDS EXPERIENCE SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, 4 novembre 2023, Amneville Les Thermes. ROCK LEGENDS EXPERIENCE SEVEN CASINO a lieu à la date du 2023-11-04 à 20:00:00.

Tarif : 12 à 24 euros. UN SHOW LIVE INTERACTIFPréparez-vous à une soirée survoltée alors que le collectif Rock LegendsExperience fait vibrer la scène avec les plus grands titres Classic Rock .Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2, Genesis, Deep Purple,Bowie, Police, les Stones et bien d’autres encore seront au rendez-vouspour une expérience musicale inoubliable.Le groupe promet de transporter le public dans une épopée musicale, enrevisitant les classiques intemporels qui ont marqué l’histoire du rock.Avec une énergie débordante et une performance captivante, cecollectif saura faire revivre l’essence même de ces légendes musicales.Mais ce n’est pas tout ! Le Rock Legends Experience va au-delà d’unsimple concert. Grâce à sa plateforme exclusive Click & Play , le groupepropose une expérience interactive sans précédent. Ici, c’est le publicqui détient les rênes de la soirée en choisissant les morceaux quicomposeront le programme. Réservez votre billet ici Seven Casino

Groupe Tranchant

Parc de Coulange

57360 Amnéville

SEVEN CASINO

parc de coulange Amneville Les Thermes 57360 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Amneville Les Thermes Autres Lieu SEVEN CASINO Adresse parc de coulange Ville Amneville Les Thermes Departement 57360 Lieu Ville SEVEN CASINO Amneville Les Thermes latitude longitude 49.260251;6.142433

SEVEN CASINO Amneville Les Thermes 57360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amneville les thermes/