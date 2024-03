S’évader, s’amuser et découvrir pour des vacances pleines de souvenirs Parc Olhain Maisnil-lès-Ruitz, lundi 5 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T08:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-11T08:00:00+02:00 – 2024-08-11T23:59:00+02:00

Le séjour se deroulera au sein d’une base de loisirs nichée au coeur d’une forêt naturelle ou les enfants pourront profiter d’activités nouvelles, ludiques et enrichissantes.

Durant ce séjour, la thématique dominante sera » nature et sport « , en ce sens plusieurs activités sont programmées durant le séjour notamment des initiations à des activités en lien avec les Jeux olympiques 2024

D’autres activités seront prévues par les animateurs après consultation des enfants lors des réunions de préparation qui précèdent le camp, afin de passer un camp dans les meilleures conditions favorisant l’épanouissement (ce sont les enfants qui sont acteurs de leurs vacances). La concertation finie, l’animateur, les enfants et le directeur décident ensemble de ce qui est possible de faire en fonction des moyens et du contexte du camp. Ce sont aussi les enfants qui établiront leurs propres règles dans une charte de vie ainsi que les différents plannings (activité, vaisselle, sanitaire…). Tout cela bien sûr est fait avec les animateurs qui ont à la fois comme rôle de donner des conseils et de vérifier si ça correspond bien à leur marge de manœuvre et aux objectifs pédagogiques qui leur sont fixés.

Pour se faire des thèmes relatifs aux objectifs pédagogiques ont été dégagés sur lesquels les animateurs s’appuieront pour être en adéquation justement avec les objectifs fixés :

• A la découverte d’un autre milieu : « apprécier une nature et un environnement nouveau ».

• A la découverte de l’autre.

Ces différentes activités (grands jeux, excursions…) sont bien sûres mises en place tout en respectant un certain rythme où les activités les plus intenses auront lieu en milieu de camp sachant qu’en milieu de camp sera prévue une sortie ou une activité ‘‘exceptionnelle’’ qui sera défini avec les animateurs.

Parc Olhain Rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Sport et nature